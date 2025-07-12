شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القرى السياحية يشهد فعاليات بطولة الخيول العربية بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، ومسئولو الجهاز، فعاليات بطولة الساحل الشمالي للخيول العربية، والتي تقام بمارينا 5 في مركز مارينا العلمين السياحي بمشاركة واسعة.

وأشار رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أن البطولة تُعد فرصة لأصحاب الخيول التى تستحق مكانها في الصفوف الأولى، والتي استعدت لتكون جزءًا من الحدث الأبرز في عالم الخيل العربي، وفي أجواء استثنائية بالساحل الشمالي تم استقبال أجمل الخيول العربية الأصيلة في واحدة من أكثر البطولات ترقّبًا لهذا العام.

وفى ختام الفعاليات، شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، في تكريم أصحاب المراكز الأولى فى البطولة، ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مادية وعينية، حيث اعتلت الخيول العربية منصة التتويج، تحمل معها عراقة السلالة وروح التحدي.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة الساحل الشمالي للخيول العربية، خلال الفترة من الأحد 22 يونيو وحتى الأحد 29 يونيو 2025 الماضى، بعد استيفاء ومراجعة كافة المستندات المطلوبة للتسجيل مثل (جواز السفر، إثبات ملكية الجواد، تحصينات بيطرية سارية، شهادة خلو من الاضطرابات الوراثية)، بحيث تقبل المشاركات المستوفية للشروط الفنية والتنظيمية فقط.