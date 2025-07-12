شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق لضبط المخالفين بالسير عكس الاتجاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق لضبط المخالفين بالسير عكس الاتجاه؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور على الطرق لضبط المخالفين بالسير عكس الاتجاه.

استطلاع وأيد 91% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق لضبط المخالفين بالسير عكس الاتجاه، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.



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