شكرا لقرائتكم خبر عن أبقار إسرائيل تثير المخاوف بعد إطلاقها بشكل عشوائي بالأراضى اللبنانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

دخلت عشرات الرؤوس من الأبقار، من الجانب الإسرائيلي باتجاه بلدتي رامية وعيتا الشعب في جنوب لبنان وتحديداً عبر خلّة وردة.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفلت عشرات الرؤوس من الأبقار من جانبه في اتجاه بلدتي رامية وعيتا الشعب عبر محلة خلة وردة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق دخول الأبقار إلى الأراضي اللبنانية، حيث جرى رصدها على إحدى الطرقات هُناك.

وهناك مخاوف لدى اللبنانيين من أن تكون هذا الأبقار مفخخة أو جزء من فخ يخطط له الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه في لبنان.

بدوره حذر رئيس بلدية بيت ليف من "الاقتراب من الأبقار المتواجدة في المنطقة، فقد يكون هناك احتمال بأنها ملوّثة بأسلحة جرثومية أو تحمل أمراضاً معدية".

وشدد على "على ضرورة الحذر الشديد وعدم الاقتراب أو لمسها، وذلك من باب الخشية والوقاية، ريثما تتبيّن حقيقة دخولها إلى أراضينا".