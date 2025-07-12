شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365" من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يتم نشر نتيجة الثانوية العامة لطلاب النظامين القديم والجديد على الموقع فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

ويتيح الخليج 365" للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025، برقم الجلوس، حيث يظهر للطالب درجاته في المواد الدراسية والمجموع الكلى الحاصل عليه الطالب، ويتم اتاحة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للطلاب بشكل مجان.

بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد انتهاء الامتحانات الخميس 10 يوليو الجارى، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ولكن تعمل الكنترولات على تصحيح كراسات الإجابة، حيث تبدأ الأسبوع الجارى في تصحيح مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، إضافة إلى استكمال تصحيح الكيمياء والجغرافيا والرياضيات البحتة، حيث أوشكت الكنترولات على الانتهاء من تصحيح المواد الأخيرة.