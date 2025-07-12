تنسيق الجامعات 2025.. قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر

وتضم قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر 34 جامعة خاصة وهي على النحو التالي: 1. جامعة 6 أكتوبر. 2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. 3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 4. جامعة مصر الدولية. 5. الجامعة الألمانية بالقاهرة. 6. جامعة الأهرام الكندية. 7. الجامعة البريطانية في مصر. 8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 9. جامعة سيناء. 10. جامعة فاروس بالإسكندرية. 11. جامعة النهضة ببنى سويف. 12. جامعة المستقبل. 13. الجامعة المصرية الروسية. 14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة. 15. جامعة هليوبوليس. 16. جامعة الجيزة الجديدة. 17. جامعة دراية بالمنيا. 18. جامعة بدر. 19. جامعة حورس. 20. جامعة المصرية الصينية. 21. جامعة ميريت. 22. جامعة سفنكس. 23. جامعة السلام. 24. جامعة بدر بأسيوط. 25. جامعة الصالحية الجديدة. 26. جامعة الحياة. 27. جامعة مايو. 28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات. 29. جامعة الابتكار. 30. جامعة المدينة بالقاهرة. 31. جامعة رشيد. 32. جامعة باديا. 33. جامعة وادي النيل بالفيوم. 34. جامعة اللوتس

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2025.

محمد يوسف

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