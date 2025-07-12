أخبار مصر.. موقع الخليج 365 يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها حصول موقع الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

حصل الخليج 365" من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يتم نشر نتيجة الثانوية العامة لطلاب النظامين القديم والجديد على الموقع فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا ذكرت فيه أنه إيماءً إلى ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المتحف آمن وسليم، ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار من أي نوع.

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، والتي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترات السابقة بهدف تطوير الأداء. وزير العمل: 1.1 مليار جنيه تعويضات حوادث ومنح لعمالة غير منتظمة خلال عام أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024 وحتى 30-6-2025، والذي بلغ مليارا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا ، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية،واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة ، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل ،بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد انتهاء الامتحانات الخميس 10 يوليو الجارى، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ولكن تعمل الكنترولات على تصحيح كراسات الإجابة، حيث تبدأ الأسبوع الجارى في تصحيح مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، إضافة إلى استكمال تصحيح الكيمياء والجغرافيا والرياضيات البحتة، حيث أوشكت الكنترولات على الانتهاء من تصحيح المواد الأخيرة. نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة وزير العمل: 1.1 مليار جنيه تعويضات حوادث ومنح لعمالة غير منتظمة خلال عام وزير الإنتاج الحربى: نحرص على النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد

السياحة والآثار ترد بالصور: ركن فاروق آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار