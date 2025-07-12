شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025.. شروط وضوابط الالتحاق بكلية علوم الرياضة بنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية علوم الرياضة (بنين) عن مجموعة من الإرشادات الهامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، وذلك في ضوء ضرورة اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد أحمد عبد الرازق عميد الكلية.

وتهدف اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة سواء في مسار اختبارات الاستعداد البدني أو مسار اختبار المهارة، حيث يختار الطالب أحد المسارين لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية.

أبرز الإرشادات والتعليمات لطلاب الثانوية العامة:

-تكون مدة الاختبارات على مدار يومين وتمد بحد أقصى يوم ثالث فقط وفقا للكثافة العددية وطبيعة كل كلية مع إمكانية تعديل المحتوى اليومي والإعلان للطلاب.

-لا يسمح نهائيا بإعادة الاختبار لأي طالب.

-الدرجة الكلية لاختبار الاستعداد البدني أو المهاري (60) درجة.

-يختار الطالب بين أحد مسارين (إما اختبارات الاستعداد البدني أو اختيار المهارة، على أن يقدم الطالب المتقدم لمسار اختبار المهارة في اليوم الأول جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونه لاعب دولي / محلي أو حاصل على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم التحويل تلقائيا لمسار اختبارات الاستعداد البدني على أن يتحمل الطالب أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

الحد الأدنى لقبول الطالب 60٪ من الدرجة الكلية (60) درجة بشرط أن يكون لائق في قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصي .

-تقرب الأرقام العشرية في الاختبارات لصالح الطالب.

-يتم اعلان نتيجة الطول والوزن فقط على الطالب، واستبعاد غير اللائق من باقي الاختبارات.

-الالتزام بالمواعيد المحددة من مكتب التنسيق.

-الكشف الطبي يتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف عن سلامة القلب والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات.

-يجب ألا يقل الطول للطالب عن 165 سم، ويستثنى من ذلك الأبطال الأولمبيين والدوليين وكذلك المتفوقين رياضيا أبطال الجمهورية من طلاب الثانوية العامة المشمولين بنظام التفوق الرياضي الرسمي بالدولة المشاركين خلال هذا العام وبحد أقصى العام الماضى قبل الالتحاق بالكلية مع تقديم ما يثبت ذلك من الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك الطلاب الوافدين.

-يراعى العلاقة بين الطول والوزن (الطول -100) كمؤشر أسهل وأسرع وأقل تعقيدا على أن يكون المدى المسموح به لقبول الوزن (+أو-) ( 15 كيلو جراما) دون تحديد درجة النحافة المناسبة لهذه الأجسام ، مع مراعاة في حالة الزيادة في العلاقة بين الطول والوزن، ومع مراعاة نوع طبيعة الرياضة التخصصية إن وجدت بأن يتم الكشف على التناسق العام لبنية الطالب وعدم وجود ترهلات دهنية زائدة، وفي حالة أن تكون الزيادة في الترهلات الدهنية تكون غير لائق.

اليوم الأول لاختبارات القدرات :

(التسجيل - الطبي - القوام - اختبار المسار)

-تسجيل بيانات الطالب وتسديد الرسوم.

-الكشف الطبي المبدئي ويتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف عن سلامة القلب والصحة العامة للأداء الاختبارات.

-قياس الطول والوزن.

-اختبارات القوام في أحد المسارين ( اختبار الاستعداد - اختبار المهارة)

اختبار المسار :

يتم اختبار الطالب في أحد المسارين ( اختبارات الاستعداد البدني - اختبار المهارة).

أولا : مسار اختبارات الاستعداد البدني : (الدرجة 60)، الاختبارات من (60) درجة، والنجاح من (36) درجة بنسبة 60٪.

عدد (1) اختبارات وهم:

اختبار السرعة 100 متر عدو (10) درجات).

اختبار تحمل القوة العضلية: الشد على العقلة (10 درجات).

اختبار القدرة العضلية: الوثب الطويل من الثبات (10 درجات).

اختبار الرشاقة: اختبار إلينوي العدو بين الأقماع (10) درجات.

اختبار المرونة ثني الجذع أماما ولأسفل لأقصى مدى ممكن (10) درجات).

اختبار التحمل الجري 800 متر (10) درجات).

ثانيا : مسار اختبار المهارة:

من 60 درجة، والنجاح من (36) درجة بنسبة 60٪.

يقدم الطالب في اليوم الأول ما يفيد قيده بالاتحاد المعني بالرياضة التخصصية، ويكون في نفس العام الذي يجرى فيه الاختبار وبحد أقصى عام ماضي.

التقديم في اليوم الأول لجميع المستندات الدالة على ذلك بالكلية وترفق بملف الطالب، ولا يحق له تغيير المسار المتقدم عليه.

وهو مسار الممارسين الرياضة مصنفة وفقا للنظم والقوانين واللوائح المنظمة للرياضات المختلفة ويتقدم له الطلاب اللاعبين وفقا للشروط التالية:

الدرجة الكلية للاختبار من (60) درجة للتصنيف على فئتين الممارس الرياضة وفقا للمستوى وحقق مركز من 1 إلى 3.

والفئة الثانية الممارس الرياضة وفقا للمستوى ولم يحقق مركز من الثلاثة الأولى .

. يتم الاختبار لكل مهارة بمعرفة اللجنة كما هو مبين وفقا للبنود بالجداول حيث يؤدي الطالب الذي يختار مسار اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الآتي:

الألعاب:

- كرة قدم / كرة يد / كرة سلة / الكرة الطائرة / الهوكي / التنس / تنس الطاولة / الريشة الطائرة / الاسكواش / وغيرها .

- مسابقات الميدان والمضمار :

عدو: (100م / 200 م / 400 م).

الرمي: (قرص / جلة / مطرقة / رمح ).

الجري: (المسافات الطويلة / الضاحية / المارثون)

الوثب: (طويل / ثلاثي / عالي).

الجري:( المسافات الطويلة/ الضاحية/ المارثون).

المشي.

- الرياضات المائية:

السباحة / كرة الماء / غوص / غطس

- المنازلات والرياضات الفردية:

(ملاكمة / مصارعة / جودو / تايكوندو / كاراتيه / رفع أثقال / وغيرها ).

-الجمباز : جمباز فني / ايروبيك / ترامبولين / ايقاعي.

-الدراجات: اختبار سباق الدراجات.

اليوم الثاني لاختبارات القدرات:

الاختبار الشخصي:

(لائق / غير لائق ) تقوم اللجنة بالتأكد من صحة وسلامة النطق / السمع / الصوت / حسن المظهر / الثبات النفسي والانفعالي ومدى معرفة المتقدم بالمعلومات الرياضية العامة.

بالنسبة للوافدين يتم اختبارهم بنفس الاختبارات السابقة مع تخصيص مكان محدد مركزي وأيام محددة لإجراء اختبارات القدرات.

الأوراق المطلوبة للاختبارات:

التوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد الكترونيا، في تمام الساعة الثامنة صباحا ومعك ما يلي:

-الإيصال الدال على التسجيل، اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

-عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6 سم.

-أصل رقم الجلوس وصورة منه.

-صورة بطاقة الطالب ( الرقم القومي).

بالنسبة للطالب المتقدم لمسار اختبار المهارة يجب أن تقدم جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونه لاعب دولي / محلي أو حاصل على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم تحويله تلقائيا لمسار اختبار الاستعداد البدني، على أن يتحمل أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

شروط النجاح

حصول الطالب على (60 %) على الأقل من درجات اختبارات الاستعداد البدني أو اختبار المهارة، وحصوله على لائق في باقي الاختبارات.

جدير بالذكر أن خطوات التسجيل:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.egypt.gov.eg

2. اختيار صفحة "اختبارات القدرات".

3. تسجيل البيانات الشخصية والتأكد من صحتها.

4. اختيار الكليات المراد التقديم لاختباراتها.

5. تحديد الموعد المناسب.

6. طباعة إيصال التسجيل.