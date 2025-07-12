شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج تصميم الإعلان الرقمي بـ كلية الفنون التطبيقية، فهو برنامج يهدف إلى تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في هذا المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المراقبة للمتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل في ضوء أخلاقيات المهنة.

وتتضمن مجالات البرنامج استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة وكذلك الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وتصميم المواقع الإلكترونية وتصميم الألعاب الرقمية واستراتيجية التصميم لوسائط التواصل الاجتماعي والتصميم التفاعلي وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية، وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمي 10 فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.

