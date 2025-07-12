شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أثرى بالكرنك.. العثور على مبنى بالطوب اللبن يحوى أفران ومعدات طهى خبز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال الحضارة المصرية القديمة لم تكشف عن كامل أسرارها بعد، حيث اكتشف فريق أثرى صباح اليوم السبت، أثناء الانتهاء من أعمال الحفر في الركن الجنوبى الشرقى لمعابد الكرنك، تم العثور على مبنى بالطوب اللبن وبه أفران تضم معدات للطهى ومعدات لعمل الخبز.

وكشفت مصادر بمعابد الكرنك، عن العثور في موقع المبنى بالركن الجنوبى الشرقى للمعبد، على حلى للتجميل والزينة خاصة بمن كانوا يعملون في ذلك المبنى، حيث إن هذا الجزء اختلف عليه العلماء بعودته لأي عصر أو ملك من القدماء، كما أنه لم يكتشفه "جورج لاجران" الباحث الفرنسي في فترة ما بين عامي 1895 – 1910، بالإشتراك مع المركز الفرنسي بالكرنك.

فيما أنهت البعثة المصرية الفرنسية المشتركة التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK )، عمليات الحفر والتنقيب داخل الركن الجنوبى الشرقى بمعابد الكرنك، الذي توجد داخله أقدم مدينة ومستوطنة تعود لعصر الدولة الوسطي، حيث أسفرت أعمال الحفر والتنقيب عن كشف مدينة متكاملة في أقصى الركن الجنوبي الشرقي بالمعبد والتي تعود لفترة الدولة الوسطي 2050 قبل الميلاد- 1710 قبل الميلاد وظل العمل بها لأكثر من 1000 عام مضى.

وأكد فريق البعثة المصرية الفرنسية إن حملة استكشاف الكرنك الجنوبي الشرقي 2025 تواصلت دراستها وهي تعود من الإمبراطورية الوسطى إلى بداية الإمبراطورية الجديدة، حيث اكتمل البحث والتنقيب، والفريق يواصل حالياً العمل على دراسة المادية وعمليات الترميم، حيث بدأت أعمال الحفائر في تلك المنطقة، حسبما كشفت مصادر أثرية بمعابد الكرنك لـ"الخليج 365"، إنها تمت في أقصي الركن الجنوبي الشرقي من معابد الكرنك، حيث تعمل البعثة المصرية الفرنسية المشتركة التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK ) وذلك منذ العام 2021 م في هذا المكان، حيث أسفرت أعمال الحفر هناك عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية الهامة، والتي ستسهم بشكل كبير في تغيير طريقة فهمنا لمكونات وأجزاء معابد الكرنك المختلفة.

وأسفرت اعمال الحفر عن الكشف عن مجموعة من المباني المشيدة من الطوب اللبن والتي يتم ترميمها حاليا باستخدام طوب لبن حديث بنفس الأبعاد والمقاسات، وهي مجموعة من المخازن التي تستخدم لأغراض تخزين المنتجات الغذائية المختلفة وإعداد الطعام ، كذاك تم الكشف عن مجموعة من الأفران لصناعة الخبز في تلك الفترة خلال عهد الأسرة 13 وفي فترة الأسرة 17 وبداية الأسرة 18 هجرت المنطقة و تحولت المنطقة لمكب نفايات لكنها لم تلبث ان عاد استخدامها مرة أخرى في عصر الأسرة 18 بإنشاء مجموعة من اماكن التخزين اعلي مكب النفايات الذي تم الكشف عنه، وكان من بين القطع الفخارية الهامة التي تم جمعها والعثور عليها في هذا المكان قطع صغيرة من الفخار الملون والمزجج ذو اللون الازرق الجميل والذي يتطابق تماما مع إناء ( نمست ) والذي يعرض حاليا في متحف اللوفر في باريس والذي يعود لفترة حكم الملك أمنحتب الثالث، بالإضافة لمجموعة من المباني المشيدة من الطوب اللبن المغطي بطبقات من المونة ( الجص ) وكميات كبيرة من كسرات الفخار والذي ستمكن دراسته وفحصه الباحثين والمتخصصين من تأريخ أفضل لهذا المكان وفترات الأشغال المختلفة بالاضافة لمعرفة تفصيلية عن وظيفة هذه المباني وهذا المكان في المجمل في المستقبل القريب بالاضافة لدراسة وتحليل عينات التربة في هذه المنطقة .



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