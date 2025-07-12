شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار ترد بالصور: ركن فاروق آمن وسليم ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا ذكرت فيه أنه إيماءً إلى ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن المتحف آمن وسليم، ولم يتعرض لأي حريق أو أضرار من أي نوع.

وأوضحت الوزارة أن الحريق الذي تم الإشارة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي وقع في مشتل للزراعة يقع على بُعد كيلومترين من المتحف، ولا علاقة له بالمتحف من قريب أو بعيد.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل تداول أي أخبار من شأنها إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة.



المتحف



ركن الملك فاروق