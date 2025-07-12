شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصلى الكنيسة "طقس اللقان" فى عيد الرسل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يُعد طقس اللقان عيد الرسل، أحد اللقانات الثلاثة التي تُقام سنويًا، إلى جانب لقان عيد الغطاس ولقان خميس العهد، ويُجسد هذا الطقس في مضمونه الروحي دعوة السيد المسيح لتلاميذه بأن "يغسل بعضهم أرجل بعض"، كما جاء في إنجيل يوحنا: "فإن كنتُ وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض" (يو 13: 14).

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت الموافق 12 يوليو الجاري، بعيد الرسل وتصلى صلاة "اللقان"، فهو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، أبرز رسل المسيحية وأعمدتها الأولى، حيث يُقام الطقس عقب رفع بخور باكر في الكنائس القبطية، تذكارًا لبدء العمل الكرازي وتأكيدًا على أهمية الخدمة القائمة على المحبة والتواضع.

وخلال صلاة اللقان، يقوم الكاهن بغسل أرجل الشعب أو رشها بالماء المقدس، كتعبير عن الاتضاع والخدمة المسيحية، متذكرين محبة الآباء الرسل وتضحياتهم من أجل نشر الإيمان، إذ تبدأ كل خدمة كنسية بالمعمودية، وتنمو بـ"غسل الأرجل" كرمز للتطهير والخدمة.

يُذكر أن كلمة "لقان" مأخوذة عن اليونانية، وتعني "الوعاء" أو "الإناء"، ويُستخدم اللفظ في الكنيسة للدلالة على الجرن المخصص لصلاة تقديس المياه، والذي يُقام في موضع خاص داخل الكنيسة، عادة في الجهة الغربية من صحن الكنيسة.