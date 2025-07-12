شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موعد المقابلات الشفوية للمتقدمين لمسابقة القوافل الدعوية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف أسماء ومواعيد المقابلات الشفوية بالمديريات الإقليمية للمتقدمين لمسابقة القوافل الدعوية 2025م، من الحاصلين على الأكاديمية الوطنية للتدريب، أو أكاديمية الأوقاف الدولية، أو دورة قادة فكر، أو اجتياز اختبارات الإيفاد الدائم، أو إيفاد شهر رمضان، أو مرافقة بعثة الحج، أو أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة، أو أن يكون من أصحاب المواهب والمتميزين علميًّا من غير الحاصلين على هذه المؤهلات، وذلك في مقر المديرية التابع لها المتقدم على أن تتم مقابلة الديوان العام بمديرية (أوقاف القاهرة)، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى إن وجد مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة.

كما أنه على المديرية التأكد من البيانات وصحة الحيثية المتقدم بها الإمام، علمًا بأن المقابلة سوف تكون في القرآن الكريم، والعلوم الشرعية، واللغة العربية، وذلك يوم الاثنين الموافق 14/ 7/ 2025م في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، على النحو التالي: