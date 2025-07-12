شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم تخفيض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة ؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع تخفيض الحد الأدني للقبول بمدارس الثانوي العام بالقاهرة، حيث أعلنت المحافظة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة.

وأكدت مصادر لـ الخليج 365، أنه سيتم تخفيض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بمحافظة القاهرة، من 5 لـ 10 درجات، وذلك بعد قرب انتهاء تسكين الطلاب بمدارس الثانوي العام، وحصر الأماكن الشاغرة.

وفى السياق، أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.