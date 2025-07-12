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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والرموز.. قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بجميع محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجيالسبت، 12 يوليو 2025 12:42 ص
نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دوائر محافظات 27 دائرة بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 469 مرشحا بالنظام الفردى ورموزهم الانتخابية، وأسماء 100 مترشح أساسي ومثلهم احتياطيا على نظام القائمة، وذلك فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ 2025.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.
أسماء مرشحي النظام الفردى ورموزها الانتخابية فى جميع المحافظات كالتالى:
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