شكرا لقرائتكم خبر عن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة سوهاج والبالغ عددهم 29 مترشحًا والمعلقة بمحكمة سوهاج الابتدائية.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 29 مترشحًا علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة سوهاج وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.







