شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر وبدء عمليات التبريد والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد النيران المشتعلة فى مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر، ويتم الآن إجراء عمليات تبريد وتتبع للأدخنة المنبعثة من داخل المبنى.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لموقع حريق مصنع منظفات وكيمياويات فى الروبيكى التابعة لمدينة بدر وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتدادها للمجاورات.

وكان حريق نشب داخل مصنع منظفات وكيماويات فى منطقة الروبيكى التابعة لمدينة بدر، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بخروج نيران من مصنع منظفات وكيماويات فى مدينة بدر ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة على الحريق.