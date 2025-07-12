شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 مدنيا جراء انفجار مستودع يضم ذخائر من مخلفات الحرب فى حلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة حلب فى سوريا، إصابة 14 مدنيا جراء انفجار في مستودع يضم ذخائر من مخلفات الحرب تحت أرض كتيبة الدفاع الجوى بمنطقة النيرب.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ السورية، اليوم الجمعة، إن حرائق الغابات تتوسع في ريف اللاذقية رغم جهود فرق الإطفاء.

وأضافت: "الألغام ومخلفات الحرب تعوق حركة فرق الإطفاء وانفجار بعضها تسبب باندلاع حرائق جديدة".

وأرسلت هيئة الدفاع المدني الأردني فرقًا إلى الأراضي السورية للمشاركة في جهود إخماد حرائق الغابات المشتعلة منذ أربعة أيام في محافظة اللاذقية، غرب البلاد.