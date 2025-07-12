شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة بورسعيد البالغ عددهم اثنين مترشحين والمعلقة بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء مترشحين علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة بورسعيد وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.