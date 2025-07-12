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الشرطة الأمريكية تفجر عبوة ناسفة فى ملعب للجولف بولاية "آيوا"

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الشرطة الأمريكية تفجر عبوة ناسفة فى ملعب للجولف بولاية "آيوا"

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القاهرة - سامية سيد -  أفادت وسائل إعلام أمريكية بقيام الشرطة الأمريكية فى ولاية "أيوا الأمريكية" بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع تم العثور عليها فى ملعب ويفلاند للجولف.


وذكرت الشرطة - وفقا لوسائل الإعلام، مساء اليوم /الجمعة/ - أن أحد لاعبى الجولف أبلغ موظفى ويفلاند العثور على ما اعتقدوا أنها قنبلة أنبوبية، مما أدى إلى إخلاء المكان.


وتلقت الشرطة عدة بلاغات من أشخاص فى ملعب ـ دى موين ـ للجولف، أفادوا فيها بأنه طُلب منهم مغادرة الملعب.
وقامت الشرطة بعمل مسح كامل للتأكد من عدم وجود أى تهديدات أخرى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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