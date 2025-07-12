شكرا لقرائتكم خبر عن سر تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس.. مدير الحماية المدنية الأسبق يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية والمفرقعات الأسبق، إن سبب تجدد حريق سنترال رمسيس، يرجع إلى طبيعة المواد المشتعلة داخل المبنى، موكدا أنه يحتوي على مكاتب خشبية وكابلات وغيرها من المواد سريعة الاشتعال التى تستغرق وقتا طويلا بسبب المواد المصنوعة منها، خاصة أن هناك كابلات مدفونة داخل الجدران يصعب وصول مواد الإطفاء والتبريد إليها، وهى أمور قد تساعد على تجدد الحريق مرة أخرى.

اللواء ممدوح عبد القادر

وأضاف اللواء ممدوح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك فرقا بين الإطفاء وعمليات التبريد، لافتا إلى أن الإطفاء يتم البدء به عن طريق استخدام المياه لإخماد النيران المشتعلة تماما، ثم تأتى بعد ذلك عملية التبريد والتى يتم استخدام مواد مخصصة لها وتوزيعها على الأماكن التى طالتها السنة اللهب التى لم تتطلها للتأكد تماما من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأشار اللواء ممدوح إلى أن رجال الحماية المدنية، قد يتمكنوا من إطفاء الحريق بنسبة 95 أو حتى 97%، ولكن تبقى نسبة صغيرة ربما 3% قادرة على إعادة إشعال النيران مجددًا، وهذا يحدث كثيرًا، ويتم التعامل معه فى وقت قياسى مثلما حدث مع تجدد النيران فى سنترال رمسيس، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من إخماده فى وقت قياسي.

وأكد اللواء، أن نشوب الحريق فى مباني وأماكن مختلفة خلال الفترة الماضية، هو معدل طبيعي يحدث فى فصل الصيف بسبب ارتفاع دراجات الحرارة التى تؤثر على قدرة وكفاءة الأجهزة الكهربائية داخل المباني، قائلا: "أنا حابب أطمئن المواطنين أن هذه الحرائق تبقى فى المعدل الطبيعي".

ودعا اللواء ممدوح باتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث حرائق، عن طريق توفير طفاية حريق في المنزل، الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة، الاحتفاظ بالمواد القابلة للاشتعال خارج المنزل وتأكد من إبعادها عن الفرن والموقد.