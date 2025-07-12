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الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

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  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 1/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 2/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 3/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 4/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 5/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 6/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 7/8
  • الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الجمعة، 11 يوليو 2025 09:32 م

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيق الكتروني يمكن تنزيله على الموبايل للاستعلام عن اللجان الانتخابية التى سيقوم الناخبين بالتصويت فيها خلال انتخابات مجلس الشيوخ وذلك عبر الهواتف المحمولة بجميع اصدراتها سواء اندرويد أو ايفون.

وأجرت الخليج 365 تجربة عملية للاستعلام عن لجنة الاقتراع التى سيتم التصويت فيها، حيث يمكن للمواطنين الدخول على "المتجر" أو " متجر play" فى الهاتف المحمول وكتابة اسم التطبيق "الهيئة الوطنية للانتخابات".

وعقب الانتهاء من تحميل التطبيق يتم إدخال الهاتف المحمول ثم الرقم القومى لتظهر صفحة بها خيارين إما الاستعلام عن لجنتك الانتخابية أو الاستعلام لشخص اخر، وبمجرد الضغط على الاختيار الأول تظهر بيانات اللجنة الانتخابية وهى اسم المدرسة المقر الانتخابى ورقم اللجنة وتاريخ التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ أيام 4 و5 أغسطس بينما سيتم إضافة رقم الناخب فى الكشف ومسلسله وقت الانتخاب أو قبله بيوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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