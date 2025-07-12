شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتصيف فى مطروح.. اعرف مواعيد القطارات من القاهرة وأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك فى إطار استعدادت الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

تم تشغيل قطار 1933 / 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسي مطروح يومياً ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى .



تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة يومياً ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20.

تشغيل قطار 773 / 772 ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) من كل أسبوع و لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى.

تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى.

تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية إسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع و لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى.

تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى.



