شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إعادة تشغيل الكهرباء بشبرامنت وإنهاء أعمال المحول الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، إعادة تشغيل الكهرباء بالكامل في شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس والانتهاء من أعمال الإصلاح وتركيب المحول الجديد.

وقالت المحافظة في بيان لها إنه في إطار متابعة ما تم تداوله بشأن وقوع حريق بكشك كهرباء بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح والصيانة وإعادة التيار الكهربائي بشكل كامل للمنطقة المتضررة، وذلك عقب السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب بالكشك يوم 10 يوليو 2025.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تركيب المحول الكهربائي الجديد، وتركيب كابلات الجهد المتوسط، وجارٍ استكمال تركيب كابلات الجهد المنخفض، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الكهرباء والجهات المختصة، لضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار الانقطاع.

وأكدت أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بنجاح وتشغيل الخدمة مرة أخرى بكامل طاقتها في منطقة شبرامنت.

من جانبه، وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الشكر إلى فرق العمل الميداني وشركة الكهرباء على سرعة الاستجابة والتحرك الفوري لإعادة الخدمة في زمن قياسي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في التعامل مع أية أعطال أو طوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.