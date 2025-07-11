شكرا لقرائتكم خبر عن بدون خطوات.. كيفية تعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس تفعل تلقائيا والان مع تفاصيل الخبر

في أعقاب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، وأدى إلى تأثر خدمات الاتصالات لدى عدد كبير من المستخدمين الإثنين الماضي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بإلزام جميع الشركات بتقديم تعويضات فورية دون أن يضطر المشتركون لاتخاذ أي خطوات.

وبحسب ما أعلنه الجهاز، يحصل مستخدمو الإنترنت الثابت على 10 جيجابايت مجانية تضاف تلقائيًا إلى رصيد الخدمة دون الحاجة لأي طلب.

وفي الحالات التي تضرر فيها المشترك من انقطاع الإنترنت الثابت واضطر للاعتماد على الهاتف المحمول، يتم منحه 5 جيجابايت مجانية على خطه المحمول كتعويض.

كما يشمل القرار أيضًا مستخدمي خدمات الهاتف المحمول الذين تأثرت خدماتهم نتيجة الحادث، ويحصل كل منهم على 1 جيجابايت مجانية تُضاف تلقائيًا إلى باقة الإنترنت الخاصة بهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على التخفيف من آثار الأعطال الفنية الطارئة، وضمان استمرارية الخدمة، مع حماية حقوق المستخدمين والرقابة على أداء شركات الاتصالات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.