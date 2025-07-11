شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. بدون خطوات.. كيفية تعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات.

بدون خطوات.. كيفية تعويض المتضررين من حريق سنترال رمسيس تفعل تلقائيا

الصحة العالمية: بوروندى تقضى على مرض التراخوما كمشكلة صحية عامة

نقابة الخدمات الإدارية تشكل غرف عمليات وندوات لدعوة العمال للمشاركة بنتخابات الشيوخ

الصحة تنظم المؤتمر العلمى الأول للقساطر المخية بمستشفى العلمين النموذجى

وزير الصناعة والنقل يجرى جولة تفقدية موسعة بمشروعات مينائى الإسكندرية والدخيلة

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية

وزير الصحة يبحث التوسع في تنفيذ مشروعات السياحة الصحية بمستشفى العلمين

الصحة العالمية: تطبيق الذكاء الاصطناعى في الطب التقليدى لتعزيز أنظمة الشفاء

وزير التموين يلتقي مديرة معهد المترولوجيا والجودة والتكنولوجيا بالبرازيل

الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن

جامعة القاهرة ضمن أفضل المؤسسات التعليمية أداءً فى مجال الاستدامة عالميا

وزير الرى: زيادة الاعتماد على استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة