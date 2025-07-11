شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية تشكل غرف عمليات وندوات لدعوة العمال للمشاركة بنتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والإجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر عقد مجموعة من الندوات التوعوية بكافة مواقع الانتاج لدعوة جموع القواعد العمالية للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجرائها يومى الرابع والخامس من شهر أغسطس المقبل.



كما قرر المجلس انشاء غرفة عمليات رئيسية بالمقر الرئيسى للنقابة على ان ينبثق منها مجموعة غرف فرعية لبث ودعوة جموع الطبقة العاملة للمشاركة بالانتخابات والادلاء باصواتهم فى صناديق الاقتراع.

تابع : " المهيرى ' موجها الدعوة إلى رؤساء واعضاء اللجان النقابية التابعة لتصنيف النقابة بضرورة التنسيق مع مدراء ومسئولى مواقع الانتاج لعقد الندوات التوعوية وغرف العمليات الخاصة بدعوة القوى البشرية العاملة للمشاركة بعرس انتخابات مجلس الشيوخ الديمقراطى وتقديم كل التسهيلات للناخبين من ايناء الطبقة العاملة.

واشاد باجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وحيادها فى إتمام العملية الانتخابية التى ستتم تحت إشراف قضائي كامل مؤكدا ان الشفافية والحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين هى الغلسفة العقائدية للهيئة الوطنية للانتخابات والتى تتمتع بالاستقلالية .

ودعا " المهيرى ' جموع القوى البشرية إلى المشاركة بالانتخابات باعتبارها واجب وطنى مقدس يساهم فى صناعة مسقبل مصر السياسى ويرسم خارطة بناء وتعمير الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.



