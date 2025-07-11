شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن بدء شركة المقاولون العرب إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القاهرة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدأت شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس .



وكانت محافظة القاهرة أكدت مساء أمس أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس ، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من اطفاءه على الفور .



وكشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اندلعت فى واجهة المبنى الملحق بالسنترال بالطابق الخامس، وقام رجال الحماية المدنية بحصر النيران فى المكان وتم التعامل مع الحريق.

وكان تجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة.





إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس



سنترال رمسيس



شركة المقاولون العرب تبدأ إعادة تأهيل سنترال رمسيس