شكرا لقرائتكم خبر عن سرايا القدس تعلن قصف مقرا لجيش الاحتلال بالصواريخ فى حى التفاح بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت سرايا القدس، قصف بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة، وفق بيان لها اليوم الجمعة.

من ناحية أخرى أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بجروح في مدينة جباليا، بنيران مضادة للدبابات أطلقت على دبابة أثناء المعارك قطاع غزة.