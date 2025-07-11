شكرا لقرائتكم خبر عن سرايا القدس تعلن قصف مقرا لجيش الاحتلال بالصواريخ فى حى التفاح بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 11 يوليو 2025 03:41 م
أعلنت سرايا القدس، قصف بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح بمدينة غزة، وفق بيان لها اليوم الجمعة.
من ناحية أخرى أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بجروح في مدينة جباليا، بنيران مضادة للدبابات أطلقت على دبابة أثناء المعارك قطاع غزة.
وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل النقيب رعي بيران (21 عامًا)، وهو قائد وحدة استطلاع في لواء “جولاني”، خلال عملية تفجير مبنى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن العمليات العسكرية المستمرة في القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بيران قُتل جراء تطاير شظايا عقب تفجير المبنى، فيما رجّحت التحقيقات الأولية أن يكون قد لقي حتفه بسبب سقوط أنقاض المبنى أو نتيجة قوة الانفجار، وبمقتل بيران، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 890 جنديًا منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.
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