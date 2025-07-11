شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن كشوف مرشحى الشيوخ بـ22 محكمة للنظام الفردى و4 للقوائم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة المبدئية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، من ذوي النظام الفردي والقائمة، وتضمن هذه القائمة اسم المرشح ورمزه الانتخابي، وانتماءه السياسي سواء مستقل أو حزبي، وتم تعليق كشف بهذه الأسماء، بمقرات 22 لجنة بالمحاكم المحددة علي مستوي الجمهورية للنظام الفردي، و 4 محاكم لمرشحي القوائم، وذلك بالتزامن مع بدء فترة تقديم الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وفقاً للجدول الزمني لاجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت الهيئة، أن الإعلان تم من خلال تعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 22 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى أو كونه مستقلا، والثانى بأسماء القوائم التى ينتمى إليها المرشحون والصفة التى تثبت لكل منهم والرمز الانتخابى لكل قائمة، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 11 و12 و13 يوليو، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.