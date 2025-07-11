شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنديين من قوات الاحتلال في غزة.. والعثور على جثة مقاتل منتحر بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة جنديين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بجروح في مدينة جباليا، بنيران مضادة للدبابات أطلقت على دبابة أثناء المعارك قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قال إعلام عبري، إنه تم "العثور على جندي احتياط ميتا بطلق ناري في مستوطنة تبواح شمال الضفة ومعلومات ترجح انتحاره".

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل النقيب رعي بيران (21 عامًا)، وهو قائد وحدة استطلاع في لواء “جولاني”، خلال عملية تفجير مبنى في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن العمليات العسكرية المستمرة في القطاع.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بيران قُتل جراء تطاير شظايا عقب تفجير المبنى، فيما رجّحت التحقيقات الأولية أن يكون قد لقي حتفه بسبب سقوط أنقاض المبنى أو نتيجة قوة الانفجار، وبمقتل بيران، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 890 جنديًا منذ انطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.