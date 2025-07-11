شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار السفير محمد العرابى ضمن تشكيل المجلس الاستشارى بين إسبانيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون فى إسبانيا، السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، ضمن تشكيل المجلس الاستشارى بين إسبانيا وأفريقيا، المعروف باسم "المجلس الاستشارى لأفريقيا".

وقال السفير العرابى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن وزارة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون في إسبانيا قامت في إطار "استراتيجية إسبانيا وأفريقيا 2025-2028" بإنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى يتألف من شخصيات أفريقية وإسبانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ليعهد إليه مهمة التفكير في الأفكار العملية والمساهمة بها لتعزيز العلاقة بين أفريقيا وإسبانيا.

وأوضح أن المجلس الاستشارى، يضم حوالي 60 عضوًا أفريقيًا وإسبانيًا، وسيجتمع سنويًا؛ لبحث على وجه الخصوص، تأثير المشاريع المشتركة في العلاقات الإسبانية الأفريقية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين إسبانيا ودول القارة.

وسيُعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لأفريقيا في العاصمة مدريد، بمقر وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، في 17 يوليو الجاري، وسيترأسه وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس.