شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة إلى رئيس رواندا وحاكم جزر سولومون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير. وأوفد سيادته السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. كما بعث السيد رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الفخامة القس ديفيد تيفا كابو الحاكم العام لجزر سولومون بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.



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