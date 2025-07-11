شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ جمهورية القمر المتحدة وجنوب السودان بذكرى يوم الاستقلال والرأس الأخضر بذكرى العيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة، اليوم الجمعة، إلى الرئيس عثمان غزالى رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية القمر المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال.

وأوفد السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهر للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضا السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلي الرئيس وسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر؛ بمناسبة الاحتفال بذكري العيد القومي.