شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة حرب جديدة للاحتلال.. قوات إسرائيلية تنبش مقابر الشهداء في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

في جريمة تتجاوز حدود الحرب وانتهاكا لحرمة الشهداء، قالت قناة "فلسطين اليوم"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بنبش قبور الشهداء في منطقة خان يونس بقطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,762 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,656 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم 10 من منتظري المساعدات.

من جهته، قال جهاز الإسعاف والطوارئ باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر 60 فلسطينيا بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة.