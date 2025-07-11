شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير التعليم الفنى تبلور فى تعديلات القانون وشهادة البكالوريا التكنولوجية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن رحلة تطوير التعليم الفني تبلورت في تعديلات مهمة للقانون التعليم إيذانا بمرحلة جديدة تحت مسمى التعليم التكنولوجي وشهادة جديدة هي البكالوريا التكنولوجية المصرية وتحديث هائل لبنية التعليم وربطه بشكل أكبر مع احتياجات سوق العمل بدأت واستمرّت طوال السنوات العشرة الأخيرة من رواد عظام وزملاء أساتذة هم أصحاب الفضل الحقيقي في هذا التطوير، مشهد التطوير خلال تلك السنوات تغير كما وكيفا وها نحن ننتقل لمرحلة جديدة تتويجا لعملكم وعطائكم للوطن الحبيب.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم أيمن بهاء الدين البصال الشكر لقيادات التعليم الفنى خلال السنوات السابقة، قائلا: الرواد العظام الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر - رئيس قطاع التعليم الفني ثم وزير التربية والتعليم الفني الأسبق والدكتور محمد يوسف - نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ثم وزير التعليم الفني الأسبق والأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي - نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الأسبق وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الحالي والأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني السابق رحمه الله تعالى والأستاذ الدكتور مجدي بخيت - رئيس قطاع التعليم الفني الأسبق والأستاذ الدكتور إبراهيم هلال- رئيس قطاع التعليم الفني الأسبق

والمهندس محمد الحلواني - رئيس قطاع التعليم الفني الأسبق والمهندس أحمد عثمان - رئيس قطاع التعليم الفني الأسبق وحسن مشعل - رئيس قطاع التعليم الفني الأسبق و الدكتور محمد عمارة - رئيس قطاع التعليم الفني ثم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني السابق ورئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والمهندس محمد حلمي - رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني الأسبق

المهندس هشام جامع - رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني الأسبق، الزملاء الحاليين

الدكتور عمرو بصيلة - رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والدكتور - أشرف بهجات - رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والدكتور أماني قرني - رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني