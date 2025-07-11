شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، وتوفير التحصينات اللازمة بما يحقق بيئة غذائية آمنة ومستدامة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض الوبائية.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الطب البيطري بالجيزة ستتولى تنفيذ أعمال ترقيم وتسجيل الحيوانات من خلال لجان متخصصة تابعة للإدارات البيطرية بكل المراكز، مع توفير أطقم بيطرية مدربة من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين، إلى جانب إتاحة اللقاحات ومستلزمات التحصين وتخصيص سيارات للعمل في كل مركز لتيسير الوصول إلى جميع المربين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ندوات إرشادية في عدد من قرى ومراكز المحافظة قبل وأثناء الحملة، بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والمربين بأهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية.

وكلّف المحافظ مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري للإعلان عن مواعيد الحملة عبر المساجد، بهدف حث المواطنين على المشاركة الفاعلة والتعاون مع اللجان البيطرية.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع الوحدات البيطرية والوحدات القروية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وناشدت محافظة الجيزة جميع المربين التعاون مع فرق التحصين البيطرية لضمان حماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض الوبائية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وصحة المجتمع.