شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة مرتفعة.. تعرف على تفاصيل متوسط نسب الرطوبة بجميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية من اليوم الجمعة وخلال الأسبوع المقبل، مما يزيد من الحرارة المحسوسة بمعدل من 2: 4 درجات عن الحرارة المقاسة فى الظل.

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بجميع أنحاء الجمهورية بعد ارتفاعها ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى:

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 35- 40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 90- 98 %

الصغرى نهارا 50- 60 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 50- 65 %

الصغرى نهارا 20- 30 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 10- 15 %

ويسود اليوم الجمعة، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة



العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.



الطقس فى الإسكندرية



العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.



الطقس فى مطروح



العظمى 28 درجة.

الصغرى 24 درجة.



الطقس فى سوهاج



العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.



الطقس فى قنا



العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.



الطقس فى أسوان



العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.