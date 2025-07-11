شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا نحمى أسناننا".. حملة توعية للقومى للبحوث عن مشاكل الأسنان للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

شارك المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض في حمله توعية بعنوان "يلا نحمي أسناننا" في صالون ابن الهيثم بالمركز القومي لثقافه الطفل.

وقدمت الدكتورة يمني درويش باحث بقسم التقويم وطب أسنان الأطفال والدكتورة أمينه نبيه العلقامي باحث بقسم التقويم وطب أسنان الأطفال، معلومات صحية بشكل مبسط وجذاب للأطفال، من خلال أنشطة تفاعلية وورشة عمل تعليمية تساعدهم على فهم كيفية العناية بأسنانهم والمحافظة على نظافة الفم.

تعتبر مرحلة المراهقة فترة حرجة في نمو وتطور الأسنان، حيث تكتمل فيها الأسنان الدائمة يمتلك المراهق مجموعة كاملة من الأسنان الدائمة وتتكون من 32 سناً، تشمل القواطع الأمامية لقطع الطعام، والأنياب لتفتيته، والضواحك والطواحن لطحنه، بما في ذلك ضروس العقل التي تظهر خلال هذه المرحلة.

ومع ذلك، يواجه المراهقون والأطفال عدة مشاكل شائعة مثل:

تسوس الأسنان نتيجة تناول السكريات والمشروبات الغازية.

مشاكل تقويمية مثل عدم انتظام الأسنان واعوجاجها.

التهاب اللثة بسبب التغيرات الهرمونية وضعف العناية بالنظافة.

مشاكل ضروس العقل كالنمو غير الصحيح أو الانحشار.

صرير الأسنان (الجزّ) يؤدي لتآكل المينا وآلام الفك.

وللحفاظ على صحة أسنان المراهقين والأطفال ، يجب اتباع عادات يومية مثل:

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد.

استخدام خيط الأسنان وغسول الفم يومياً.

تقليل السكريات والمشروبات الغازية.

تناول أطعمة غنية بـ الكالسيوم وفيتامين د.

شرب كميات كافية من الماء

زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر للفحص الدوري والتنظيف، واستشارة طبيب تقويم الأسنان في حالة وجود اعوجاج وعدم تطابق في الأسنان

تجنب العادات السيئة مثل قضم الأظافر أو فتح الأشياء بالأسنان

وارتداء واقي الفم أثناء ممارسة الرياضات