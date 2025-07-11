شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية: صرف العلاوة الدورية لقطاع الأعمال بنسبة 10% من 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عبدالرحمن عبدالغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، رئيس اتحاد عمال القليوبية، بخالص الشكر والتقدير لمحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لموافقته على صرف العلاوة الدورية للعاملين بقطاع الأعمال العام اعتبارا من 1 يوليو 2025.

وأوضح رئيس النقابة، أن قرار الوزير تضمن صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، إضافة إلى 5% تضاف إلى العلاوات الخاصة، وذلك بزيادة قدرها 3% عن الأعوام الماضية، والتي كانت تصرف بنسبة 7% فقط.

وأكد عبدالغني أن هذه الخطوة تعكس حرص وزير قطاع الأعمال العام على دعم حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيدا بالتعاون البناء بين الوزارة والتنظيم النقابي في تحقيق مكاسب حقيقية للعمال.