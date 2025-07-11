شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بالاجتماع التنسيقى نصف السنوى للاتحاد الأفريقى فى غينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر بعد غد الأحد، فى أعمال الاجتماع التنسيقى نصف السنوى السابع للاتحاد الأفريقى فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

ويبدأ الاجتماع بكلمات لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية المشاركة، ويتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة تطورات مسيرة التكامل والاندماج في أفريقيا وفقا لاتفاق أبوجا، والتكامل الإقليمي في القارة وكذلك موضوع الاجتماعات لعام 2025 وهو "تحقيق العدالة للأفارقة والأشخاص من اصل أفريقي من خلال التعويضات".

كما يناقش القادة الأفارقة أيضا تقريرا حول ما وصلت إليه الحالة التنفيذية لمنظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويبحث القادة أيضا عرضا حول تقسيم العمل فيما بين الدول الأعضاء والمناطق الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يؤدي الاجتماع التنسيقي نصف السنوي إلى تسريع عملية الاندماج القاري واعتماد تقسيم العمل المشترك واعتماد تقرير تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لعام 2025.

ويشارك في الاجتماع رؤساء الدول والحكومات الأفارقة ورئيس الاتحاد الإفريقى ورؤساء المنطقة الحرة القارية والمناطق الاقتصادية الإقليمية، ومفوضو الاتحاد الإفريقي والرئيس التنفيذي لمبادرة "النيباد".