شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025.. 800 جنيه رسوم وهذه طرق السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع فتح باب التسجيل والتقدم لحجز اختبارات القدرات 2025، عبر موقع التنسيق الإلكترونى وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك وهى كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية وعلوم الرياضة، أكد مكتب التنسيق أن سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025 يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد هنا ..

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وأوضحت وزارة التعليم العالى أن الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة

وأكدت و زارة التعليم العالى أنه لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح، وأنه بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.