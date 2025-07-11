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إذاعة جيش الاحتلال: 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة

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إذاعة جيش الاحتلال: 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 11 يوليو 2025 11:17 ص

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أنّ 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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