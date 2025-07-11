شكرا لقرائتكم خبر عن سجل الآن.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم لاختبارات القدرات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى وذلك بعد إتاحة الموقع لطلاب الثانوية العامة 2025 ، للتسجيل والتقدم لاختبارات القدرات، إذ يمكن للطلاب تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها هنا ..

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.