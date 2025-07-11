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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. فتح باب التقديم لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2025 وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025.
وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-
1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة) .
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
6. كليات علوم الرياضة.
موقع التنسيق
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