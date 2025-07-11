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الطقس اليوم الجمعة 11-7-2025.. العظمى فى القاهرة 35 درجة والإسكندرية 31

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الطقس اليوم الجمعة 11-7-2025.. العظمى فى القاهرة 35 درجة والإسكندرية 31

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الجمعة، 11 يوليو 2025 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 11 يوليو، طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح، وسرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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