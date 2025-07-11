وأيد 87% من القراء تكثيف حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة ، بينما عارض 13% من القراء موضوع الاستطلاع.

شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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