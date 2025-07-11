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شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة.
وأيد 87% من القراء تكثيف حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة ، بينما عارض 13% من القراء موضوع الاستطلاع.
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