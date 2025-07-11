شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: انطلاق المرحلة الثانية للمنظومة بمطروح فى سبتمبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المرحلة الثانية من المنظومة ستنطلق رسميًا فى سبتمبر 2025 بمحافظة مطروح، وتستهدف تغطية أكثر من 12 مليون مواطن فى خمس محافظات، هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل "نبدأ التشغيل فى مطروح خلال سبتمبر المقبل، ثم شمال سيناء فى ديسمبر، ومع مطلع عام 2026 يتم تشغيل المنظومة فى محافظتين أخريين ضمن المرحلة، على أن تستكمل فى المحافظة الخامسة لاحقًا، مع تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتوازى فى جميع المحافظات المستهدفة".

وأوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تقدر بنحو 115 مليار جنيه، وتشمل محافظتين مليونيتين هما كفر الشيخ والمنيا، مشيرًا إلى أن "المرحلة الجديدة تمثل تحديًا نوعيًا مختلفًا نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة، وتستلزم تخطيطًا صحيًا دقيقًا يضمن الوصول العادل إلى الخدمة".

وأضاف: "نستهدف الانتهاء من هذه المرحلة خلال عامين فقط، وهو زمن طموح لكنه واقعى، نظرًا لما تم بناؤه من بنية مؤسسية وخبرة تنفيذية منذ المرحلة الأولى، فضلًا عن الإرادة السياسية القوية التى تدفع نحو تسريع وتيرة الإصلاح الصحي".