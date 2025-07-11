شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2025.. تبدأ غدًا فى الكليات برسوم 800 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن التسجيل عبر موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات فقط وللطالب الحق فى التقدم لأكثر من اختبار لأكثر من كلية، موضحا أن اجتياز الطالب الاختبارات والحصول لعلى لقب لائق تعنى أنه من المجموعة المنتقاه لاختيار الكلية عند التسجيل بموقع التنسيق أثناء مراحل التنسيق.



وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التسجيل سيكون متاحا عبر موقع التنسيق وفقا للجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق بداية من السبت 12 يوليو وحتى يوم 24 يوليو، مؤكدا أن اجتياز الطالب لاختبارات القدرات لا يعنى قبوله بالكلية وإنما أصبح له الفرصة فى التسجيل للالتحاق بها كرغبة عند تسجيل الرغبات بمرحلة التنسيق على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأشار يونس، إلى أن رسوم اختبارات القدرات المحددة بـ800 جنيه بالقرار الوزارى هى رسوم لإجراء الاختبارات خاصة وأن الطالب ليس طالب جامعى وبالتالى ليس له مخصص مالى بالجامعة، بالإضافة على أن الاختبارات تتم فى الصيف والجامعات إجازة ويتم فتح الجامعات لاستقبال الطلاب وتشكيل لجان تحكيم وكنترولات وحضور أساتذة الجامعات فى الإجازة يجب أن الطالب سداد الرسوم لتكون القيمة مقابل الخدمة التى يحصل عليها الطالب، مؤكدا أنه لا استرداد لرسوم اختبارات القدرات بعد التسجيل والتقدم حتى ولو لم يحضر الطالب الاختبار، ولكن فى حالة وجود عذر تقبله الكلية تسبب فى عدم حضور الطالب فى الموعد له فرصة ثانية بعد التقدم بالعذر.