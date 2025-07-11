شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى استشهاد بطرس وبولس.. الأقباط يحتفلون بعيد الرسل غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأقباط للاحتفال، غدًا السبت الموافق 12 يوليو الجاري، بـ عيد الآباء الرسل، وذلك بعد فترة صوم بدأت من يوم الاثنين الموافق 9 يونيو الماضي، إذ يُعد "عيد الرسل"، هو ذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، أبرز رسل المسيحية وأعمدتها الأولى.

وفي عيد الرسل، تقيم الكنيسة طقس اللقان، وهو من الطقوس القبطية الفريدة التي لا تُقام سوى ثلاث مرات في السنة: عيد الرسل، وعيد الغطاس، وخميس العهد. وخلاله، تُتلى نبوات من العهد القديم، ويُصلي الكاهن على الماء، ثم يقوم برشم الرجال بعلامة الصليب على جباههم، كرمز للتطهير والتكريس، واستعدادًا للمسؤولية الروحية.

يُصنف صوم الرسل ضمن أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة، مثل صوم الميلاد وصوم العذراء، حيث يُسمح خلاله بتناول الأسماك والمأكولات البحرية، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة. أما أصوام الدرجة الأولى، مثل الصوم الكبير وأيام الأربعاء والجمعة، فتتميز بانقطاع أشد وتناول مأكولات نباتية فقط.

جدير بالذكر أن أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تتقسم من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.