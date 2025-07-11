شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إخماد حريق محدود نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من إطفائه على الفور.

ونجحت الحماية المدنية فى إخماد اشتعال محدود تجدد من جراء الحريق السابق بسنترال رمسيس.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اندلعت فى واجهة المبنى الملحق بالسنترال بالطابق الخامس، وقام رجال الحماية المدنية بحصر النيران فى المكان وتم التعامل مع الحريق.

وتجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة.



الحماية المدنية