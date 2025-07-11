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محافظة القاهرة: إخماد حريق محدود نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس

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  • محافظة القاهرة: إخماد حريق محدود نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس 1/3
  • محافظة القاهرة: إخماد حريق محدود نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس 2/3
  • محافظة القاهرة: إخماد حريق محدود نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 10 يوليو 2025 11:32 م

أكدت محافظة القاهرة أن حريقًا محدودًا نشب أعلى المبنى الخلفى لسنترال رمسيس، وتمكنت قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من إطفائه على الفور.

ونجحت الحماية المدنية فى إخماد اشتعال محدود تجدد من جراء الحريق السابق بسنترال رمسيس.

وكشفت المعاينة الأولية لحريق سنترال رمسيس، أن النيران اندلعت فى واجهة المبنى الملحق بالسنترال بالطابق الخامس، وقام رجال الحماية المدنية بحصر النيران فى المكان وتم التعامل مع الحريق.

وتجدد اشتعال النيران بأحد الطوابق داخل مبنى سنترال رمسيس وقام رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق باستخدام سلالم هيدروليكية مجهزة للقضاء على النيران المشتعلة.

الحماية المدنية
الحماية المدنية

 

موقع الحريق
موقع الحريق

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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